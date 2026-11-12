राजस्थान: टीकाराम जूली के निशाने पर सरकार, बोले- जश्न की तैयारियों में जनता हाशिये पर,अपराधियों के हौसले बुलंद

राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है और सुशासन के बजाय जंगलराज का माहौल है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आमजन भय के साये में जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून का अपराधियों में कोई डर नहीं रह गया है।

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जूली ने राजधानी जयपुर में हिस्ट्रीशीटर की सरेआम कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या किए जाने की घटना को प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली का ताजा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि बीच सड़क पर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाना गंभीर चिंता का विषय है। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटनाएं होना राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।जूली ने अक्टूबर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, फायरिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध और गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं और सरकार नियंत्रण करने में नाकाम है।नेता प्रतिपक्ष ने अपराध के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में प्रदेश में हत्या के 1006, दुष्कर्म के 4146 और पॉक्सो एक्ट के तहत 2012 मामले दर्ज हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्म्स एक्ट के मामलों में भी इजाफा हुआ है। ये आंकड़े प्रदेश में नशे के कारोबार और अवैध हथियारों के बढ़ते नेटवर्क की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं।जूली ने अक्टूबर में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, फायरिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध और गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं और सरकार नियंत्रण करने में नाकाम है।जूली ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तीन साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारियों में व्यस्त है, जबकि जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जी रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार तीन साल का उत्सव मनाकर जनता को क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली का जश्न है? उन्होंने सरकार से उत्सव की तैयारियों के बजाय जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की।