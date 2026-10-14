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भरतपुर: पूर्व विधायक हत्याकांड के आरोपियों के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, तीन दिन बाद कार्रवाई की तैयारी

Wed, 14 Oct 2026 04:37 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 14 Oct 2026 04:37 PM IST
सार

भरतपुर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के आरोपियों से जुड़े कथित अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। प्रशासन ने नोटिस प्रक्रिया शुरू की है। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के करीब तीन दिन बाद बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

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Bharatpur: Bulldozer Action Against Encroachments Linked to Former MLA Atar Singh Bhadana Murder Case in 3 Day
भौंडा गांव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने आरोपियों के कथित अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव में सरकारी चारागाह और अन्य सार्वजनिक जमीनों पर किए गए अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित कब्जेदारों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के करीब तीन दिन बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

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प्रशासनिक टीम ने भौंडा गांव पहुंचकर सरकारी जमीनों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान चारागाह भूमि के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए कथित अतिक्रमणों को भी चिह्नित किया गया। इनकी सूची तैयार की गई है, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

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नोटिस के बाद होगी कार्रवाई

प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित पक्षों को औपचारिक नोटिस जारी कर रहा है। इसके जरिए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस कार्रवाई के लिए करीब तीन दिन का समय बताया जा रहा है।

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पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद से भौंडा गांव में पुलिस और प्रशासन की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। अब सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी के चलते क्षेत्र में हलचल है। हालांकि, कार्रवाई का अंतिम समय और दायरा प्रशासन की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

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