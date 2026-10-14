राजस्थान: सिस्टम से ऑटो जनरेट हुआ हाईजैक अलर्ट! जयपुर डायवर्ट करनी पड़ी एअर इंडिया की फ्लाइट

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 को बुधवार सुबह हाईजैक का सिग्नल मिलने के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। विमान को लेकर हाईजैक अलर्ट मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह अलर्ट अपने आप जनरेट हुआ था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने के बाद यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच की।

अहमदाबाद एटीसी को मिला स्क्वाक-7500 का सिग्नल, जयपुर डायवर्ट हुई फ्लाइट

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को विमान से कुछ सेकेंड के लिए स्क्वाक-7500 कोड का सिग्नल मिला था। यह कोड विमान के हाईजैक होने की स्थिति से जुड़ा है। सिग्नल मिलते ही संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर विमान का रूट बदलकर जयपुर कर दिया गया। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

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आइसोलेशन बे में रखा गया विमान, सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच

जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया। इसके बाद यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की।

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इसके अलावा, सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम को भी स्टैंडबाय पर रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच की, ताकि हाईजैक अलर्ट से संबंधित स्थिति स्पष्ट हो सके।

तकनीकी गड़बड़ी से जनरेट हुआ अलर्ट? आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

प्रारंभिक जानकारी में आशंका जताई जा रही है कि विमान के सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हाईजैक अलर्ट अपने आप जनरेट हुआ होगा। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान से स्क्वाक-7500 कोड का सिग्नल किस वजह से मिला और क्या यह वास्तव में तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था। जांच पूरी होने के बाद ही अलर्ट के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

13 अक्टूबर की रात फ्रैंकफर्ट से भरी थी उड़ान

फ्लाइटरडार24 के अनुसार, एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 ने 13 अक्टूबर की रात फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरी थी। विमान को 14 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचना था, लेकिन सुरक्षा अलर्ट मिलने के बाद इसे जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की और यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया।

एयरपोर्ट प्रशासन बोला- सभी यात्री सुरक्षित, घबराने की जरूरत नहीं

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, फ्लाइट AI-2030 में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। यात्रियों को विमान से उतारने की प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आगे की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों और उनके परिजनों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि स्थिति सामान्य है। हालात के अनुसार आगे की जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल, विमान को हाईजैक किए जाने की आशंका से जुड़ा अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन कार्रवाई की। शुरुआती जांच में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि होने और अलर्ट की वास्तविक वजह पता चलने का इंतजार है।