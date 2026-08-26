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राजस्थान: हनुमानगढ़ में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत 3,000 नशीली गोलियों के साथ तस्कर गिरफ्तार

Wed, 26 Aug 2026 01:52 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: प्रतीक पांडेय Updated Wed, 26 Aug 2026 01:52 PM IST
सार

Rajasthan News: हनुमानगढ़ पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चल रहे ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भीमसेन उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3,000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट बरामद हुई हैं। 

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hanumangarh operation chakravyuh 3000 pregabalin tablets smuggler arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध तस्कर पहचान भीमसेन उर्फ कान्हा को दबोचकर उसके पास से 3,000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट जब्त की हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि नशीली दवाओं के इस अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
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संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर पकड़ा
गश्त के दौरान एएसआई कैलाशचंद्र और उनकी टीम हनुमानगढ़ के एचएमएच नहर पटड़ा क्षेत्र के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस टीम को वहां एक व्यक्ति की गतिविधियां अत्यधिक संदिग्ध दिखाई दीं। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उस व्यक्ति को घेराबंदी कर रोक लिया। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर उसकी गहन तलाशी ली।
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तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से 3,000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट की खेप बरामद की गई। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीमसेन उर्फ कान्हा पुत्र नेमीचंद के रूप में हुई है। आरोपी हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4, कोहला का निवासी है।
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विशेष अभियान के तहत गहन जांच जारी
जिले में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा अवैध नशीली दवाओं की बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी भीमसेन उर्फ कान्हा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की गहन जांच एएसआई कर्मजीत सिंह कर रहे हैं।
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