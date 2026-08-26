राजस्थान: हनुमानगढ़ में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत 3,000 नशीली गोलियों के साथ तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध तस्कर पहचान भीमसेन उर्फ कान्हा को दबोचकर उसके पास से 3,000 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन टैबलेट जब्त की हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि नशीली दवाओं के इस अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।