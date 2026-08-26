उदयपुर में तेंदुए का आतंक: एक ही सुबह तीन ग्रामीणों पर हमला, चीख-पुकार सुनकर भागा लेपर्ड

उदयपुर के उमरड़ा खेड़ा गांव में बुधवार सुबह तेंदुए ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आबादी क्षेत्र के पास घात लगाकर बैठे तेंदुए ने घरों से बाहर निकले ग्रामीणों को निशाना बनाया। हमले में तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचाया गया।

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