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राजस्थान: मालिक के घर से 3 लाख रुपये चुराए, फिर खरीदी कार! पुराना नौकर गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त

Sun, 11 Oct 2026 01:51 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 01:51 PM IST
सार

राजस्थान के डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने बालाडीट स्थित श्रीनाथ बंगले में हुई तीन लाख रुपये की नकदी चोरी का खुलासा करते हुए मकान मालिक के पूर्व नौकर कुंश पुत्र शंकरलाल ननोमा को गिरफ्तार किया है।

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dungarpur three lakh rupees theft former servant arrested car bought with stolen money scooter seized
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार
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राजस्थान के डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने बालाडीट स्थित श्रीनाथ बंगले में करीब एक महीने पहले हुई तीन लाख रुपये की नकदी चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी पूर्व नौकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मकान मालिक के घर से चुराई गई रकम से अपने मौज-शौक पूरे करने के लिए कार खरीद ली थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के पैसों से खरीदी गई कार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह पहले भी किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल रहा है या नहीं।

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सूने मकान का फायदा उठाकर चुराए थे तीन लाख रुपये

कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि बालाडीट स्थित श्रीनाथ बंगले के निवासी दीपक पुत्र वेला घोगरा ने 10 सितंबर को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 10 सितंबर की शाम दीपक किसी काम से अस्पताल गए थे। उस समय उनकी पत्नी और बच्चे भी बाजार गए हुए थे। मकान सूना होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने कमरे में रखे तीन लाख रुपये चुरा लिए। शाम को परिजनों के घर लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

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पुरानी जान-पहचान का फायदा उठाकर की चोरी

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की। तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रिच्छा, हाल निवासी लक्ष्मी नगर हॉस्पिटल, कुंश पुत्र शंकरलाल ननोमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। जांच में सामने आया कि आरोपी कुंश पहले दीपक के मकान में नौकर के तौर पर काम करता था। इस दौरान उसे अलमारियों की चाबियों और रुपये रखने की जगह की जानकारी हो गई थी। परिवार के घर से बाहर जाने पर उसने इसी पुरानी जानकारी का फायदा उठाया और तीन लाख रुपये चोरी कर लिए।

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चोरी के पैसों से खरीदी कार, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद

थानाधिकारी के अनुसार, आरोपी ने चोरी की रकम से अपने ऐशो-आराम और मौज-मस्ती के लिए कार खरीद ली थी। चोरी के तुरंत बाद कार खरीदने के बाद वह इलाके में घूमने लगा। पुलिस ने आरोपी कुंश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी की रकम से खरीदी गई कार तथा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी जब्त कर ली है। कोतवाली थाना पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी पहले भी इस तरह की किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल रहा है या नहीं।

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