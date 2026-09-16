दौसा में घरों के बीच घुसा तेंदुआ: रात में मचा हड़कंप; लोगों ने शोर मचाया तो नीलकंठ पहाड़ी की ओर भागा

शहर में जंगल और आबादी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। मंगलवार देर रात शहर के पॉश इलाके आसावरी डूंगरी में एक तेंदुआ दीवार कूदकर रिहायशी इलाके में घुस आया। घरों में सो रहे लोगों को इसकी भनक लगी तो पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई। शोर-शराबे की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी।

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10 दिन पहले खान भांकरी रोड पर भी तेंदुआ दिखाई दिया था।

2 बछड़ों और कई आवारा कुत्तों का शिकार कर चुका है।

अब तेंदुआ सीधे रिहायशी मकानों तक पहुंच रहा है।

रात करीब 11 बजे अवधेश शर्मा के मकान की बाउंड्री वॉल के ठीक पीछे स्थित मकान में तेंदुआ घुस गया। उसकी परछाई देखते ही लोगों ने शोर मचा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे में नजर आने से पहले ही लोगों ने तेंदुए को देख लिया था। कुछ देर तक तेंदुआ मकानों के बीच चहलकदमी करता रहा। लोगों की आवाज सुनकर वह अंधेरे में नीलकंठ पहाड़ी की ओर भाग गया।वन विभाग के अनुसार, नीलकंठ पहाड़ी पर 4 से 5 तेंदुओं का मूवमेंट है। पानी और शिकार की कमी के चलते तेंदुए अब आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं।

वन विभाग की टीम मौके पर, पिंजरा लगाने की तैयारी

सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंजर मौके पर पहुंचे। विभाग की ओर से आसावरी डूंगरी और खान भांकरी रोड पर पिंजरा लगाने तथा रात के समय गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनीवासियों का कहना है कि तेंदुए की दहशत के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोगों ने तेंदुए का जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है।