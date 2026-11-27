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एसपी अवनीश कुमार शर्मा के अनुसार, शुक्रवार को नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव से जुड़ी नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत सहित पुलिस का जाप्ता तैनात था।इसी दौरान विधायक अशोक चांदना अपने समर्थकों के साथ पंचायत समिति पहुंचे। करवर थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा ने बैरिकेडिंग पर उनके वाहन को रोकने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर विधायक और थानाधिकारी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद विधायक वाहन से नीचे उतरे और पुलिस अधिकारी से बहस करने लगे।एसपी के मुताबिक, कुछ देर बाद बैरिकेडिंग हटाकर वाहन को पंचायत समिति परिसर में ले जाने का प्रयास किया गया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान विवाद बढ़ गया। करवर थानाधिकारी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विधायक और उनके साथ आए लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को डराया-धमकाया, अभद्रता की और धक्का-मुक्की की। रिपोर्ट के आधार पर नैनवां थाने में प्रकरण संख्या 371/2026 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 132, 189(2) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(VA) लगाई गई है।पुलिस ने विधायक अशोक चांदना के अलावा हंसराज गुर्जर निवासी बोरदा, सद्दाम हुसैन निवासी नैनवां, तुलसीराम सांगोदा निवासी देई, आशुतोष नागर निवासी नैनवां, साहिद खान निवासी नैनवां और बलराम उर्फ बाबा गुर्जर निवासी नैनवां को नामजद किया है। रिपोर्ट में 5-6 अन्य लोगों के भी शामिल होने का उल्लेख है। एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच पुलिस मुख्यालय जयपुर की सीआईडी-सीबी करेगी। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम की जांच की जा रही है।घटनाक्रम के दौरान विधायक अशोक चांदना कांग्रेस के प्रधान प्रत्याशी राजाराम मीणा को कार से लेकर पंचायत समिति पहुंचे थे। खबर के मुताबिक, राजाराम बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया। कुछ दिन पहले उनके अपहरण की चर्चा भी सामने आई थी। हालांकि, राजाराम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया था और अपहरण की बात से इनकार किया था।नैनवां पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को 10, बीजेपी को 8 और बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। बाद के घटनाक्रम में कांग्रेस ने बीजेपी के एक निर्वाचित सदस्य को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद कांग्रेस के पास निर्दलीय सदस्य सहित 12 का समर्थन होने का दावा किया गया, जबकि बीजेपी के पास 7 सदस्य रह गए। प्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया के बीच पुलिस और विधायक के बीच हुए विवाद ने क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गरमा दिया। चुनाव का परिणाम शाम तक आने की जानकारी दी गई थी।