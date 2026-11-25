बूंदी जिला परिषद के जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी हंसा गुर्जर नई जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी मनीष सैनी को 13 मतों से हराया। मतगणना में हंसा गुर्जर को 20 वोट मिले, जबकि मनीष सैनी को 7 वोट प्राप्त हुए।

जिला परिषद की कुल 27 सीटों में कांग्रेस के 21 और भाजपा के 6 सदस्य थे। सभी 27 सदस्यों ने जिला प्रमुख चुनाव में मतदान किया। मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे जिला कलेक्ट्रेट में शुरू हुई। सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। कांग्रेस के सदस्य पूर्व मंत्री अशोक चांदना और बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा की मौजूदगी में पहुंचे। दोनों नेताओं ने अपने समर्थित सदस्यों की बाड़ाबंदी कर रखी थी। मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी ने सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की थीं। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में खुशी छा गई।

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मतदान के दौरान हंगामा

मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने भाजपा प्रत्याशियों को पीछे के रास्ते से प्रवेश देने पर आपत्ति जताई। उनके विरोध के कारण कांग्रेस के छह सदस्यों को वापस बुला लिया गया। इस दौरान चांदना और डीएसपी अनिल जोशी के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा को भी दूसरे गेट से जाने को कहा गया।

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क्रॉस वोटिंग का दावा और प्रतिक्रियाएं

मतगणना में हंसा गुर्जर को 20 और मनीष सैनी को 7 वोट मिले। कांग्रेस के 21 सदस्य होने के बावजूद एक वोट क्रॉस होने की स्थिति सामने आई। भाजपा प्रत्याशी मनीष सैनी ने कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का दावा किया। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद हंसा गुर्जर ने ग्रामीण विकास में भागीदारी की बात कही। उन्होंने कहा कि वह गांवों की समस्याओं को समझती हैं और विकास के लिए प्रयास करेंगी।

कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया

पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में सरकार के व्यवहार का जवाब जनता ने पंचायत राज चुनाव में दिया है। चांदना ने ग्रामीण विकास और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर जगह कांग्रेस के जिला प्रमुख बने हैं। उन्होंने हंसा गुर्जर की जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बताया। शर्मा ने एकजुट होकर चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की।