उत्तर की अनामिका या दक्षिण की किरण?: अजमेर मेयर चुनाव में आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस, 11 निर्दलीयों पर भी नजर

अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। भाजपा ने अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने किरण गढ़वाल को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

नगर निगम का मेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव जीतकर निगम तक पहुंची महिला पार्षदों को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की प्रत्याशी अनामिका शर्मा सामान्य वर्ग से हैं, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी किरण गढ़वाल ओबीसी वर्ग से आती हैं।

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कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी किरण गढ़वाल वार्ड 57 से पार्षद निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नीतू सिंह को 284 मतों से हराया था। किरण गढ़वाल स्नातक हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 11.59 करोड़ रुपये है। वह गृहिणी हैं। उनके पति दिलीप गढ़वाल लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और मैरिज गार्डन का व्यवसाय करते हैं।

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किरण गढ़वाल को नामांकन के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल खुद गाड़ी चलाकर नगर निगम लेकर पहुंचे। निगम परिसर पहुंचने के बाद किरण गढ़वाल ने नगर निगम की चौखट को नमन किया और परिसर में स्थापित भगवान गणपति के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की।

वहीं, भाजपा ने अनामिका शर्मा को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। अनामिका शर्मा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से पार्षद चुनी गई हैं, जबकि कांग्रेस की किरण गढ़वाल अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। ऐसे में मेयर चुनाव में अजमेर उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक तस्वीर भी महत्वपूर्ण हो गई है।

80 वार्डों में किसी दल को बहुमत नहीं

अजमेर नगर निगम के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 37 वार्ड, भाजपा ने 32 वार्ड और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 11 वार्डों में जीत दर्ज की है। निगम में बहुमत के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। मेयर चुनाव में 11 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

अब दोनों दलों की नजर निर्दलीय पार्षदों पर है। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि जीते हुए सभी निर्दलीय पार्षद उनके साथ हैं और कांग्रेस निगम में बोर्ड बनाने जा रही है। मेयर की कुर्सी के लिए समर्थन जुटाने को लेकर दोनों खेमों में बैठकों और संपर्कों का दौर तेज हो गया है।

खास बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सामान्य महिला वर्ग से चुनाव जीतकर आई महिला पार्षदों को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे में अजमेर मेयर चुनाव में भाजपा की अनामिका शर्मा और कांग्रेस की किरण गढ़वाल के बीच सीधा मुकाबला है।