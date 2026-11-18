बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 28 नवंबर शनिवार को बालोतरा-बाड़मेर के 34 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा प्रातः 11:30 बजे शुरू होगी। इस चयन परीक्षा में 9 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 9180 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करने वाले सभी विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर जा सकते हैं। वे सीधे JNVST-2027 प्रवेश पत्र डाउनलोड पोर्टल cbseitms.rcil.gov.in/nvs/AdminCard/Admit2027Card से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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प्रवेश पत्र की अनिवार्यता

प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र लेकर पहुंचना सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। बिना प्रवेश पत्र किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लेना चाहिए।

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महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा संबंधित जरूरी जानकारी दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी शामिल हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले इन सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उनकी पालना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।