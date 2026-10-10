राजस्थान: भाजपा के आरोपों पर अशोक गहलोत का पलटवार, केंद्र पर साधा निशाना

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गहलोत ने लिखा कि विपक्ष का आंदोलन सत्तारूढ़ दल के लिए देश को अस्थिर करने की साजिश बन गया है, जबकि विपक्ष में रहते हुए भाजपा खुद सड़कों पर उतरती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय कौन सी विदेशी ताकत थी और आज कौन सी ताकत काम कर रही है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में उंगली तक नहीं कटाई, वे आज लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले नेताओं को देशविरोधी साबित करने निकले हैं। इस प्रकार के रवैये की जितनी निंदा की जाए, वह कम है। सत्ताधारी दल खुद ही लोकतांत्रिक विरोध को बदनाम करके देश में तनाव बढ़ा रहा है।पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि राहुल गांधी ने तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जो व्यक्ति देश को जोड़ने का काम कर रहा है, सत्ताधारी दल उसी पर उंगली उठा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। संसद में आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद जब विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन आयोग और जंतर-मंतर जाने का प्रयास किया, तो उन्हें रोका गया और उनके साथ बदसलूकी की गई।राजधानी के मौजूदा हालात का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। 75 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद हैं और नई दिल्ली के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद है। इसके अतिरिक्त स्कूलों की परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब तक जनता के सामने आकर जवाब देने से बच रहे हैं।गहलोत ने कहा कि जब भी विपक्ष सवाल पूछता है, तो उस पर अर्बन नक्सल और विदेशी ताकतों का ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे साबित होता है कि जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार और भाजपा खुद विदेशी ताकतों के सामने पूरी तरह सरेंडर हैं, जिसका उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बयानों, भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ और वीजा नीतियों से बार-बार दिखता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना और विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, कोई अपराध नहीं। भाजपा आज अपने ही रवैये से बेनकाब हो चुकी है।