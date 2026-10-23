राजस्थान के किस जिले में गिरे ओले; अलवर में गर्मी से मिली राहत; ठंड का अहसास बढ़ा

अलवर जिले में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। पिछले दो दिनों से तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश और ओलावृष्टि के बाद राहत मिली। आसमान में बादल छाने के साथ कई जगह बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं ठंड का असर भी बढ़ गया। अचानक बदले मौसम के चलते लोगों को अक्तूबर महीने में ही सर्दी का अहसास होने लगा है।

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दोपहर तक गर्मी का असर बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव शुरू हो गया। आसमान में बादल छाने के बाद बारिश होने लगी। इसी दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और ओले गिरने से वातावरण में ठंडक घुल गई। दिनभर गर्मी झेल रहे लोगों को मौसम के इस बदले मिजाज का सामना करना पड़ा। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ठंड का एहसास बढ़ गया।पिछले दो दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही थी। अक्टूबर के महीने में भी दिन के समय गर्मी का असर महसूस किया जा रहा था। ऐसे में शुक्रवार को अचानक मौसम बदलने और बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में गिरावट आ गई। मौसम के इस बदलाव ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर बाद हुई बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया और गर्मी से राहत दिलाई।इस साल अक्टूबर महीने में मौसम का मिजाज पिछले कई वर्षों की तुलना में अलग नजर आ रहा है। महीने के शुरुआती दिनों में जहां गर्मी का असर बना हुआ था, वहीं अब मौसम में बदलाव के साथ ठंडक बढ़ने लगी है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को सुबह और शाम के समय सर्दी का अहसास होने लगा है।मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ने लगा है। गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साधनों की जरूरत कम होने लगी है, वहीं ठंड से बचाव की तैयारियां भी शुरू होने लगी हैं।बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की नजर भी मौसम के अगले रुख पर टिकी हुई है। हालांकि, ओलावृष्टि से फसलों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है। किसानों के लिए इस समय बारिश और ओलों का असर फसलों की स्थिति पर निर्भर करेगा।फिलहाल अलवर में शुक्रवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ठंडा हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान किस तरह रहता है, यह मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अचानक आए इस बदलाव ने संकेत दे दिया है कि अक्टूबर में ही सर्दी का असर महसूस होने लगा है।