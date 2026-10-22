राजस्थान: 22 माह के मासूम बच्चे की बलि देने के इरादे से अपहरण! आरोपी दो दिन की रिमांड पर

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गुरुवार शाम पुलिस आरोपी को कस्बे में लेकर पहुंची, जहां उसकी शिनाख्त परेड कराई गई। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसने पहले घटनास्थल के पास मोबाइल चार्जर लेने की कोशिश की थी, लेकिन चार्जर नहीं मिला। इसके बाद उसने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठाया और वहां से निकल गया।पुलिस आरोपी को गुरुवार शाम नीमराणा कस्बे में लेकर पहुंची और शिनाख्त परेड कराई। आरोपी के कथित बयान के अनुसार, उसने सबसे पहले घटनास्थल के पास मोबाइल चार्जर लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे चार्जर नहीं मिला। इसके बाद उसने घर के बाहर खेल रहे मासूम कृष्णा को उठाया और बाइक पर बैठाकर वहां से रवाना हो गया।आरोपी ने बताया कि रास्ते में उसने बच्चे के लिए चाय और बिस्किट खरीदे, ताकि बच्चा भूखा न रहे। इसके बाद वह हरियाणा की ओर निकल गया। पुलिस अब आरोपी के बयानों का मिलान अन्य साक्ष्यों से कर रही है।नीमराणा के डीएसपी कृष्ण यादव ने बताया कि 18 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे होली टीबा क्षेत्र से कृष्णा का अपहरण किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतबीर सिंह के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गईं।पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्ध की आवाजाही का पता लगाने का प्रयास किया। जांच के दौरान करीब 350 कैमरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय से जांच आगे बढ़ाई गई।डीएसपी कृष्ण यादव के अनुसार, पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां पहुंची, जहां से मासूम कृष्णा को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले के निवासी 34 वर्षीय विवेक कुमार को गिरफ्तार किया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और पीतल का त्रिशूल, मेहंदी की पत्तियां, चूड़ियां तथा पीली धातु की अंगूठी सहित अन्य सामग्री बरामद करने की जानकारी दी है। इन वस्तुओं की भूमिका और घटना से उनका संबंध जांच का विषय है।पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में बच्चे की बलि देने के इरादे से अपहरण किए जाने का पहलू सामने आया है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपहरण की योजना कैसे बनाई और वारदात को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया।दो दिन की रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। साथ ही उसके बयानों का सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा। फिलहाल मामले में जांच जारी है।आरोपी को कस्बे में लाए जाने के दौरान शिनाख्त परेड देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इस तरह की घटना को गंभीर बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।