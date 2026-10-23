Live
बिहार चुनाव लाइव: स्नातक-शिक्षक के आठ सीटों पर वोटिंग, 150 प्रत्याशी मैदान में; थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Fri, 23 Oct 2026 07:34 AM IST
खास बातें
Bihar MLC Election News: स्नातक की चार और शिक्षक की चार विधान परिषद सीटों पर आज चुनाव है। इसके लिए कुल 933 बूथ तैयार किए गए हैं। कोसी स्नातक क्षेत्र 181 बूथों के साथ सबसे आगे है, जबकि दरभंगा शिक्षक क्षेत्र में 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
07:30 AM, 23-Oct-2026