अलवर जिला परिषद को नया जिला प्रमुख मिल गया है। जिला प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनीता मीणा ने जीत दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी। अनीता मीणा को कुल 31 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आठ वोट पड़े। इस तरह अनीता मीणा ने स्पष्ट बहुमत के साथ जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया।

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