पंचायतीराज चुनाव के तहत बुधवार को जिला प्रमुख का चुनाव हुआ। इसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भारत आदिवासी पार्टी की रीना रावत ने कांग्रेस के विकास बामनिया को एक वोट से हराया।

बांसवाड़ा में जिला परिषद की 43 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं। भारत आदिवासी पार्टी को 17 और भाजपा को 5 सीटें प्राप्त हुई थीं। बुधवार सुबह रीना रावत और विकास बामनिया ने पर्चा दाखिल किया। दोपहर एक बजे तक किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया। इसके बाद दोपहर तीन बजे तीनों दलों के सदस्यों ने मतदान किया। बाप प्रत्याशी रीना के पति राकेश रावत के भाजपा नेताओं के साथ आने से गठबंधन के संकेत मिले। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा और बाप ने गठजोड़ किया। चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आने पर भाजपा ने कार्यालय में जश्न मनाया। बाप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री चौराहे पर जीत की खुशी मनाई।

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भारत आदिवासी पार्टी ने जिले में पंचायतीराज का यह पहला चुनाव लड़ा। पार्टी ने पहली बार में ही 17 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही पार्टी ने अपना पहला जिला प्रमुख भी बनाया। अब गुरुवार को उप जिला प्रमुख और प्रधान-उप प्रधान के पदों के लिए चुनाव होंगे।

कांग्रेस के 25 साल के राज का अंत

बांसवाड़ा में निर्वाचित रीना रावत तीसरी महिला जिला प्रमुख बनी हैं। इससे पहले वर्ष 1995 में भाजपा की लक्ष्मी निनामा पहली जिला प्रमुख बनी थीं। उनके बाद कांग्रेस की रेशम मालवीया तीन बार इस पद पर रहीं। रीना की जीत से जिला परिषद में कांग्रेस के 25 साल के शासन का अंत हो गया है।



