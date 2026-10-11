अलवर: छह महीने बाद खुला करणी माता मंदिर का रास्ता, बाघिन और दो शावकों की मौजूदगी के बीच अलर्ट

अलवर के बाला किला क्षेत्र में स्थित करणी माता मंदिर का रास्ता छह महीने के लंबे अंतराल के बाद रविवार से श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। करणी माता मेले के दौरान 19 अक्टूबर तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। हालांकि, क्षेत्र में बाघिन एसटी-2302 और उसके दो शावकों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को निर्धारित रास्तों पर ही चलने, समूह में यात्रा करने और जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचने के निर्देश दिए हैं।

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