Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   rpsc model answer key assistant director senior scientific officer exam objection 2026

राजस्थान: सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

Fri, 06 Nov 2026 06:49 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 06 Nov 2026 06:49 PM IST
सार

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 और 2026 की मॉडल उत्तरकुंजियां जारी कर दी हैं। इनमें सहायक निदेशक-डीएनए डिवीजन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-केमिस्ट्री, नारकोटिक्स डिवीजन और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन की उत्तरकुंजियां शामिल हैं।

विज्ञापन
rpsc model answer key assistant director senior scientific officer exam objection 2026
RPSC ने जारी की सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षाओं की उत्तरकुंजियां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षाओं की मॉडल उत्तरकुंजियां जारी कर दी हैं। इनमें सहायक निदेशक-डीएनए डिवीजन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-केमिस्ट्री, नारकोटिक्स डिवीजन और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन की उत्तरकुंजियां शामिल हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इन्हें देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तरकुंजियों में दिए गए उत्तरों पर आपत्ति है तो वह 8 से 10 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।

विज्ञापन

इन परीक्षाओं की उत्तरकुंजियां हुईं जारी

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 के तहत सहायक निदेशक-डीएनए डिवीजन और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-केमिस्ट्री, नारकोटिक्स डिवीजन की मॉडल उत्तरकुंजियां जारी की गई हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 के तहत वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन की मॉडल उत्तरकुंजी भी जारी की गई है।

विज्ञापन

प्रत्येक प्रश्न पर देनी होगी 100 रुपये फीस

अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त सेवा शुल्क भी देय होगा। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। यहां संबंधित परीक्षा के लिए उपलब्ध 'क्वेश्चन ऑब्जेक्शन' लिंक पर क्लिक करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। शुल्क जमा नहीं होने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रमाणिक पुस्तकों के साक्ष्य देना अनिवार्य

आयोग के अनुसार, अभ्यर्थियों को मॉडल प्रश्नपत्र में दिए गए प्रश्नों के क्रम के अनुसार ही आपत्तियां दर्ज करानी होंगी। प्रत्येक आपत्ति के साथ प्रमाणिक और मानक पुस्तकों के साक्ष्य भी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमाण संलग्न नहीं होने पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इन परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

10 नवंबर की रात 12 बजे बंद हो जाएगा लिंक

ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने का लिंक 8 से 10 नवंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा। 10 नवंबर की रात 12 बजे के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से और एक ही बार स्वीकार की जाएंगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में तकनीकी परेशानी होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed