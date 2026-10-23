फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   Kekri: 165 candidates are in the fray for the post of Sarpanch in 22 Gram Panchayats

केकड़ी: 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 165 प्रत्याशी मैदान में, अजगरा में सर्वाधिक 16 उम्मीदवार

Fri, 23 Oct 2026 05:38 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 05:38 PM IST
सार

केकड़ी उपखंड की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच पद पर 165 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के दिन ही परिणाम घोषित होंगे, जबकि उपसरपंच का चुनाव 25 अक्टूबर को होगा।

 

विज्ञापन
Kekri: 165 candidates are in the fray for the post of Sarpanch in 22 Gram Panchayats
जनसंपर्क करते हुए सरपंच पद प्रत्याशी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केकड़ी जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के बाद अब बारी है गांवों के सरपंचों व पंचों की। इनके लिए केकड़ी उपखण्ड के ग्रामीण मतदाता 24 अक्टूबर को मतदान करेंगे। चुनाव को लेकर चौपालों पर काफी गहमागहमी नजर आ रही है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में 'गांव की सरकार' चुनने के लिए शनिवार को मतदान होगा। सरपंच पद के लिए कुल 165 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें अजगरा ग्राम पंचायत में सर्वाधिक 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि देवगांव में सबसे कम 2 प्रत्याशी मैदान में हैं।

विज्ञापन


सरपंच पद के उम्मीदवारों की स्थिति
निर्वाचन पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई के अनुसार सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायतवार प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है-अजगरा में 16, बघेरा में 11, भरांई में 10, भीमड़ावास में 9, देवगांव में 2, जूनियां में 15, कादेड़ा में 9, कालेड़ा कृष्णगोपाल में 3, कणौंज में 8, खवास में 7, कोहड़ा में 6, लल्लाई में 3, लसाड़िया में 4, मानखण्ड में 9, मेवदाकलां में 7, मोलकिया में 6, नायकी में 6, निमोद में 5, प्रान्हेड़ा में 6, रामपाली में 13, सलारी में 7 तथा सरसड़ी में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
विज्ञापन


पढे़ं: 'अरुणाचल में भारत-चीन सैनिकों के बीच तनाव बरकरार': आईटीबीपी के डीजी ने बताई स्थिति, और क्या-क्या कहा?
विज्ञापन
विज्ञापन


मतदान के बाद इसी दिन नतीजों की घोषणा
पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पद के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। इसमें पंचायत समिति केकड़ी की 22 ग्राम पंचायतों के 15 वार्डों में 83 मतदान बूथों पर मतदान होगा। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में नतीजे मतदान वाले दिन ही घोषित होंगे। केकड़ी पंचायत समिति चुनावों के पहले चरण में शामिल है, 24 अक्टूबर को मतदान के बाद इसी दिन परिणाम घोषित किये जायेंगे। इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

पंचायत समिति प्रधान का निर्वाचन 27 नवम्बर को
निर्वाचन विभाग द्वारा तय रूपरेखा के अनुसार पंचायतराज चुनाव के प्रथम चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान सम्पन्न हो गया है, अब इन चुनाव में नतीजों को लेकर प्रत्याशियों को मतगणना के लिए 29 दिन का लंबा इंतजार करना होगा। दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद 20 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आने के बाद प्रमुख और प्रधान के चुनाव होंगे। जिला प्रमुख का निर्वाचन 25 नवंबर और उप जिला प्रमुख का निर्वाचन 26 नवंबर को कराया जाएगा। इसी तरह पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव 27 नवंबर और उपप्रधान का निर्वाचन 28 नवंबर को होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed