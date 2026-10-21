लॉरेंस बिश्नोई के भांजे की बिगड़ी तबीयत: 18 दिन से भूख हड़ताल पर सचिन थापन, अस्पताल में भर्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 06:15 PM IST
सार
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर सचिन थापन के करीब 18 दिनों से भूख हड़ताल पर होने की जानकारी सामने आई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।
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विस्तार
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18 दिन से भूख हड़ताल, उपचार से भी इनकार की जानकारी
जानकारी के अनुसार, सचिन थापन पिछले 17 से 18 दिनों से भूख हड़ताल पर है। लंबे समय से भोजन नहीं लेने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह उपचार कराने से भी इनकार कर रहा है। हालांकि, उसकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, भूख हड़ताल के पीछे की वजह और उपचार को लेकर उसके रुख के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है सचिन थापन
सचिन थापन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। उसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी के रूप में सामने आया था। गंभीर आपराधिक मामलों के चलते उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। जेल में बंद रहने के दौरान उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया गया।
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सात अक्टूबर को भी जेएलएन अस्पताल लाया गया था
जानकारी के मुताबिक, सचिन थापन इससे पहले सात अक्टूबर को भी उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल लाया जा चुका है। इस बार तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति का आकलन किया और आवश्यक उपचार शुरू किया। उसकी सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल परिसर में भी विशेष सतर्कता बरती गई।
अस्पताल प्रशासन ने दी उपचार संबंधी जानकारी
जेएलएन अस्पताल के उपअधीक्षक अमित यादव ने सचिन थापन को अस्पताल लाए जाने और उपचार संबंधी जानकारी दी। भूख हड़ताल के बीच उसकी तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आने के बाद अब उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं, भूख हड़ताल के कारणों और उपचार से इनकार करने की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
फिलहाल, सचिन थापन को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। उसकी सेहत में सुधार होता है या नहीं, इस पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी। मामले में जेल प्रशासन और चिकित्सकों की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी के बाद ही उसकी स्वास्थ्य स्थिति और भूख हड़ताल से जुड़े अन्य तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।