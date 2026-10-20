वरिष्ठ अध्यापक भर्ती : सामाजिक विज्ञान के लिए विस्तृत ऑनलाइन आवेदन 21 तक भरिए

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अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को माय रिक्रूटमेंट अनुभाग में जाकर डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी के तहत 'अप्लाई नाउ' विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने और उसे सबमिट करने के बाद प्रिंट विकल्प पर जाना होगा। वहां से सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन-पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट करके अपने पास संभाल कर रखना आवश्यक है।माध्यमिक शिक्षा विभाग ही विस्तृत आवेदन-पत्र और अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच करेगा। विभाग निर्धारित तिथि, समय और स्थान की सूचना उचित माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजेगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को विभाग अपात्र मानकर चयन परिणाम में शामिल नहीं करेगा। अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए दो प्रतियों में विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ अपने समस्त मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा।इस भर्ती परीक्षा के दौरान आयोग ने निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले 880 अभ्यर्थियों को परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया था। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के समय 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में दिए गए पांचों विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया था। नियम के अनुसार 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ने के कारण आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहराया। अब केवल पात्रता जांच में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।