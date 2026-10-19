अजमेर में छात्र हत्याकांड पर बवाल: आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान मृतक रोहित की मां नैना देवी अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर बिलखती रहीं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान सत्रह वर्षीय रोहित दर्द से तड़प रहा था और उसने उन्हें अपने साथ हुई मारपीट की पूरी आपबीती सुनाई थी। नैना देवी का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद भी सभी नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। रोहित के पिता राकेश कुमार हृदय और मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तथा उन्हें तीन बार दिल का दौरा पड़ चुका है। परिजनों ने बताया कि इकलौते बेटे की असमय मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।परिजनों के अनुसार रामगंज थाना क्षेत्र में दोस्त का जन्मदिन मनाने गए रोहित पर 7 अक्तूबर की रात भगवानगंज चौराहे पर हमला हुआ था। पुरानी रंजिश के कारण 10 से 15 युवकों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा था। इस हमले में रोहित के सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल रोहित को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आठ दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 15 अक्तूबर को उसकी मौत हो गई।पूर्व पार्षद सुनील धानका ने रामगंज थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 के तहत महज तीन-चार संदिग्धों को पकड़ा और बाद में छोड़ दिया। परिजनों ने प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धारा 103(1) और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं जोड़ने की मांग रखी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज व कॉल विवरण के आधार पर सभी हमलावरों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने, मामले की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने तथा पीड़ित परिवार व गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई।