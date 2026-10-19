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राजस्थान: अजमेर में पुलिस जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई घटना से हड़कंप

Mon, 19 Oct 2026 07:52 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Mon, 19 Oct 2026 07:52 PM IST
सार

राजस्थान के अजमेर में आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में सोमवार शाम एक पुलिस जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान टोंक की 9वीं आरएसी के नरेंद्र गोदारा के रूप में हुई है।

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पुलिस जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अजमेर में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक पुलिस जवान द्वारा सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जवान की पहचान टोंक के 9वीं आरएसी के जवान नरेंद्र गोदारा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जवान ने अपनी सर्विस एसएलआर राइफल से खुद को गोली मारी। घटना शाम करीब 5:15 से 5:30 बजे के बीच की बताई जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, नरेंद्र गोदारा की चुनाव संबंधी ड्यूटी अजमेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में लगाई गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर हलचल मच गई और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की।
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एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा
अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जवान ने अपनी सर्विस एसएलआर राइफल से खुद को गोली मारी है। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
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एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की ओर से घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल जवान ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।
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