राजस्थान: अजमेर में पुलिस जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई घटना से हड़कंप

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जानकारी के अनुसार, नरेंद्र गोदारा की चुनाव संबंधी ड्यूटी अजमेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में लगाई गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर हलचल मच गई और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की।अजमेर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जवान ने अपनी सर्विस एसएलआर राइफल से खुद को गोली मारी है। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।घटना की सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की ओर से घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल जवान ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।