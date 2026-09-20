बठिंडा में युवक-युवती ने निगला जहर: बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में मिले, लड़की की मौत

पंजाब के बठिंडा में रविवार सुबह बस स्टैंड के पास एक युवक और युवती ने कोई जहरीली चीज निगल ली। राहगीरों व यात्रियों को इसका पता चलने पर उन्होंने मामले की जानकारी सहारा जनसेवा की टीम को दी। सहारा टीम एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में युवक व युवती को उपचार के लिए सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में दाखिल करवाया।

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यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने युवती को मृतक घोषित कर दिया, जबकि युवक की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बठिंडा के लिए रेफर कर दिया है। करीब साढ़े 12 बजे बस स्टैंड की बैक साइड पर दोनों युवक युवती जहर खाने के बाद बेहोश हालत में मिले तो सहारा जन सेवा संस्था को जानकारी दी। फिलहाल दोनों ने यह कदम क्यों उठाया है, इसकी जानकारी नहीं है।संदेह जताया जा रहा कि युवक-युवती प्रेमी-प्रेमिका हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। युवक गांव कोटफत्ता का रहने वाला है। वहीं, मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बस स्टैंड पुलिस चौकी ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी युवक के परिजनों को दे दी गई है । फिलहाल पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है, ताकि मामले के बारे में जानकारी हासिल की जा सके, जबकि मृतक युवती की पहचान करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।