दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गए युवक की मौत: टिप्पर ने मारी बाइक को टक्कर, दो लोग घायल

थाना बाघापुराना के एएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि गांव चन्नू वाला निवासी कमलजीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनका भतीजा गगनदीप सिंह शनिवार की रात अपना 23वां जन्मदिन मना रहा था। इस दौरान वह अपने दो दोस्तों गुरकीरत सिंह निवासी गांव मोड़ नौ आबाद और नवप्रीत सिंह निवासी बाघापुराना के साथ बाइक पर बाघापुराना-मोगा रोड स्थित हाईवे किनारे बने गिल ढाबे पर पहुंचा था।



टिप्पर ने बाइक को मारी टक्कर

तीनों दोस्तों ने ढाबे पर गगनदीप का जन्मदिन मनाया। इसके बाद रात करीब साढ़े 12 बजे वे अपने घरों के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे ढाबे से सड़क पार कर दूसरी तरफ जाने लगे, उसी दौरान बाघापुराना की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टिप्पर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।



टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटती चली गई। हादसे में गगनदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों दोस्त गुरकीरत सिंह और नवप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मोगा के मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों के बयान पर धारा 194 बीएनएस के तहत कार्रवाई की। शव का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।