पंजाब में सीआईए टीम की कार्रवाई: कार से बरामद हुई 47 किलो से अधिक हेरोइन, हथियारों के साथ चार युवक गिरफ्तार

हेरोइन के 42 पैकेट बरामद

इस दौरान दीप सिंह वाला की ओर से आ रही होंडा सिटी कार को रोकने का इशारा किया गया। कार सवारों ने पुलिस को देखकर वाहन को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन कार बंद हो गई और पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। तलाशी के दौरान कार में रखे गट्टे से 42 पैकेटों में 47 किलो 332 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।



वहीं डैशबोर्ड में रखे एक लिफाफे से तीन विदेशी .30 बोर पिस्टल, मैगजीन और 15 कारतूस मिले। थाना सादिक में एनीडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच कर रही है।



अमृतसर में भी 17 किलो हेरोइन बरामद

काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने सीमा पार से संचालित नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 17 किलो हेरोइन बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों से संपर्क होने की बात सामने आई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों के संपर्क में थे और उनके जरिए हेरोइन की खेप हासिल कर आगे सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।