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चिट्टे के खिलाफ वीडियो बनाने पर धमकियां: सुनाम के युवक ने खाया जहर, सरपंच के उत्पीड़न से था आहत

Mon, 21 Sep 2026 08:34 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 08:34 AM IST
सार

जग्गा सिंह खुद नशे का आदी रह चुका है। कुछ दिन पहले उसने नशे के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट की थी। आरोप है कि इसके बाद से ही गांव का सरपंच और उसके साथी उन्हें लगातार तंग करने लगे।  

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Threats over video against drugs Sunam youth consumes poison admit
वीडियो में अपनी आपबीती बता रहा जग्गा सिंह - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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सुनाम के निकटवर्ती गांव नमोल के रहने वाले जग्गा सिंह ने कथित उत्पीड़न और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आहत होकर जहर निगल लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें गंभीर हालत में पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
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चिट्टे के खिलाफ वीडियो बनाने के बाद शुरू हुआ विवाद
अस्पताल में भर्ती जग्गा सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने नशे (चिट्टे) के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी। उनका आरोप है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही गांव का सरपंच और उसके साथी उन्हें लगातार तंग करने लगे। पहले वह खुद नशे का आदी रह चुका है। 
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पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उनके घर में जबरन घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए।
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जग्गा सिंह ने रोते हुए अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने और लगातार मिल रही धमकियों के कारण वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके थे। न्याय न मिलने से हताश होकर आखिरकार उन्हें यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री विजयइंदर सिंगला, राजिंदर दीपा और भाजपा नेत्री ने सोशल मीडिया पर उक्त वीडियो पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं ।


नमोल के सरपंच पर मामला दर्ज
एसएचओ योगेश गर्ग ने बताया कि इस मामले में पीड़ित जग्गा सिंह की पत्नी के बयान के आधार पर सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
 
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