Patiala News: पंजाब में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा

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अमर उजाला ब्यूरोपपंजाब में शुष्क मौसम, दिन गर्म, रातें ठंडीबठिंडा सबसे गर्म रहापटियाला। पंजाब में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस अवधि में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट के आसार हैं।रविवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। बठिंडा में प्रदेश का सबसे अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं, औसत न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट आई। फरीदकोट में सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने एक से सात नवंबर तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दिन में गर्मी का असर बढ़ रहा है, जबकि रातें लगातार ठंडी हो रही हैं।प्रदेश के प्रमुख शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटियाला में 30.6 डिग्री, लुधियाना में 30.2 डिग्री और अमृतसर में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पठानकोट में भी 28.6 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बठिंडा में पारा 32.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।रात के तापमान में गिरावटरात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पटियाला और चंडीगढ़ में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अमृतसर में 15.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। लुधियाना में 14.8 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। फरीदकोट में सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।