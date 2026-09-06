Patiala News: पटियाला के 1861 पॉलिंग बूथों पर लगे विशेष मतदाता पुनरीक्षण शिविर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:02 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रविवार को पटियाला जिले के सभी 1861 पॉलिंग बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। ये शिविर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इन शिविरों में दावे, आपत्तियां और नए वोट के फॉर्म जमा किए।
पटियाला डिवीजन के रोल ऑब्जर्वर-सह-आयुक्त विनय बुबलानी ने शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने पटियाला शहरी, पटियाला देहाती, समाना और नाभा निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। बुबलानी ने शिविरों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण का काम पारदर्शिता से पूरा किया जाए। बुबलानी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी बीएलओ शिविरों में मौजूद थे। नागरिकों ने मौके पर ही आवश्यक फॉर्म जमा किए। इनमें नया वोट बनाने के लिए फॉर्म नंबर 6, एनआरआई मतदाता के लिए फॉर्म नंबर 6ए और विवरण संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 शामिल थे। अग्रवाल ने बताया कि वोटर कार्ड या एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पटियाला। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रविवार को पटियाला जिले के सभी 1861 पॉलिंग बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। ये शिविर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इन शिविरों में दावे, आपत्तियां और नए वोट के फॉर्म जमा किए।
पटियाला डिवीजन के रोल ऑब्जर्वर-सह-आयुक्त विनय बुबलानी ने शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने पटियाला शहरी, पटियाला देहाती, समाना और नाभा निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। बुबलानी ने शिविरों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण का काम पारदर्शिता से पूरा किया जाए। बुबलानी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी बीएलओ शिविरों में मौजूद थे। नागरिकों ने मौके पर ही आवश्यक फॉर्म जमा किए। इनमें नया वोट बनाने के लिए फॉर्म नंबर 6, एनआरआई मतदाता के लिए फॉर्म नंबर 6ए और विवरण संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 शामिल थे। अग्रवाल ने बताया कि वोटर कार्ड या एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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