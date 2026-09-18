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Patiala News: नशा तस्कर को 3000 कैप्सूल सहित पकड़ा

Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
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Drug smuggler caught with 3,000 capsules
संवाद न्यूज एजेंसी
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राजपुरा। पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने गश्त के दौरान अमनदीप सिंह को रामगढ़िया गुरुद्वारा साहिब के पास से पकड़ा।
उसके कब्जे से 3000 नशे के कैप्सूल और 80 गोलियां बरामद हुईं। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।फोटो18पीटीएल01- जानकारी देते थाना सिटी राजपुरा के मुखी गुरसेवक सिंह।
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