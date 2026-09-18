Patiala News: नशा तस्कर को 3000 कैप्सूल सहित पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
राजपुरा। पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने गश्त के दौरान अमनदीप सिंह को रामगढ़िया गुरुद्वारा साहिब के पास से पकड़ा।
उसके कब्जे से 3000 नशे के कैप्सूल और 80 गोलियां बरामद हुईं। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।फोटो18पीटीएल01- जानकारी देते थाना सिटी राजपुरा के मुखी गुरसेवक सिंह।
विज्ञापन
राजपुरा। पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने गश्त के दौरान अमनदीप सिंह को रामगढ़िया गुरुद्वारा साहिब के पास से पकड़ा।
उसके कब्जे से 3000 नशे के कैप्सूल और 80 गोलियां बरामद हुईं। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।फोटो18पीटीएल01- जानकारी देते थाना सिटी राजपुरा के मुखी गुरसेवक सिंह।