Patiala News: 40 लाख लेकर गैरकानूनी ढंग से भेजा अमेरिका, पुलिस ने पकड़ा

पटियाला। अमेरिका भेजने का झांसा देकर एक युवक से 40.20 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। थाना जुल्कां पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजेंट पर केस दर्ज किया है पर उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।गुरजंट सिंह निवासी दूधन गुजरा, पटियाला ने पुलिस को शिकायत दी। उनके बेटे मनदीप सिंह को अमेरिका जाना था। वे सुखविंदर सिंह निवासी रामपुरा गुजरा, संगरूर के संपर्क में आए। सुखविंदर ने मनदीप को अमेरिका भेजने का झांसा देकर 40,20,000 रुपये में सौदा तय किया। तय राशि आरोपी को दे दी गई। बाद में आरोपी ने मनदीप सिंह को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका भेजा, जहां उसे पुलिस कैंप में रखा गया। मनदीप सिंह बड़ी मुश्किल से भारत वापस आया। जब उसने ट्रैवल एजेंट से पैसे मांगे, तो उसने इन्कार कर दिया।