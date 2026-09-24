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पंजाब में गर्मी से राहत नहीं: दो दिन शुष्क रहेगा मौसम, 26 और 27 को हल्की बारिश की संभावना

Thu, 24 Sep 2026 09:04 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 24 Sep 2026 09:04 AM IST
सार

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में 26 सितंबर को बारिश हो सकती है और अगले दो दिन बारिश जारी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि फिर भी यह सामान्य बना हुआ है।

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No relief from heat in Punjab Weather to remain dry for two days possibility of light rain on 26 and 27
पंजाब का माैसम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पंजाब में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा लेकिन 26 और 27 सितंबर को प्रदेश में हल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। 
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मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में 26 सितंबर को बारिश हो सकती है और अगले दो दिन बारिश जारी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि फिर भी यह सामान्य बना हुआ है। बठिंडा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37 डिग्री दर्ज किया गया है।


इसके अलावा रोपड़ में 36 डिग्री, मोहाली में 35.7 डिग्री, पटियाला 35.4 डिग्री, लुधियाना और पठानकोट में 34.8 दर्ज किया गया है। इसी तरह इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी 0.8 डिग्री की वृद्धि देखने को मिली है जो सामान्य से 3.2 डिग्री ऊपर बना हुआ है। होशियारपुर का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि लुधियाना का 25.4 डिग्री दर्ज किया गया है।
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