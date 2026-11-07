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राजपुरा में बड़ा हादसा टला: नए बने होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू

Sat, 07 Nov 2026 09:56 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, राजपुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, राजपुरा Published by: Nivedita Updated Sat, 07 Nov 2026 09:56 AM IST
सार

होटल के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि इस हादसे में जान-माल का पूरा बचाव रहा है। उन्होंने कहा कि अभी वित्तीय नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फायर ब्रिगेड की समय पर पहुंची टीम के कारण एक बड़ी तबाही होने से टल गई।

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Rajpura Massive fire breaks out in newly built hotel fire brigade brings it under control
राजपुरा के होटल में लगी आग - फोटो : संवाद

विस्तार
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राजपुरा-सरहिंद रोड पर स्थित नवनिर्मित होटल में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। आग इतनी खौफनाक थी कि देखते ही देखते धुएं के जबरदस्त गुबार उठने लगे। घटना की सूचना मिलते ही राजपुरा की फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले होटल के ड्राइवर वाले एरिया में लगी, जिसने कुछ ही समय में भीषण रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि आग होटल के मुख्य हिस्से की तरफ फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे और बढ़ने से रोक लिया। अगर आग होटल की मुख्य इमारत तक पहुंच जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
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होटल के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि इस हादसे में जान-माल का पूरा बचाव रहा है। उन्होंने कहा कि अभी वित्तीय नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फायर ब्रिगेड की समय पर पहुंची टीम के कारण एक बड़ी तबाही होने से टल गई।
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