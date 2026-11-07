राजपुरा में बड़ा हादसा टला: नए बने होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू

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जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले होटल के ड्राइवर वाले एरिया में लगी, जिसने कुछ ही समय में भीषण रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि आग होटल के मुख्य हिस्से की तरफ फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे और बढ़ने से रोक लिया। अगर आग होटल की मुख्य इमारत तक पहुंच जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।होटल के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि इस हादसे में जान-माल का पूरा बचाव रहा है। उन्होंने कहा कि अभी वित्तीय नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फायर ब्रिगेड की समय पर पहुंची टीम के कारण एक बड़ी तबाही होने से टल गई।