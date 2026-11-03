Patiala News: पंजाब की साइकिलिस्ट बेटियों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तोड़ा रिकॉर्ड, जीता सोना

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अमर उजाला ब्यूरोपटियाला। पंजाब की सब-जूनियर लड़कियों की साइकिलिंग टीम ने राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने सात साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।यह उपलब्धि 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान मिली। टीम ने रांची के साइकिलिंग वेलोड्रोम में टीम स्प्रिंट स्पर्धा में 1 मिनट 16 सेकंड का समय दर्ज किया। विजेता टीम में पटियाला की गुनतास संधू भी शामिल थीं। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने यह जानकारी दी।टीम में गुनतास संधू, प्रीति शाह, जपनीत कौर और पलकप्रीत कौर शामिल थीं। काहलों ने खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और आपसी तालमेल को सफलता का श्रेय दिया। गुनतास संधू पटियाला से हैं। प्रीति शाह लुधियाना की हैं। जपनीत कौर अमृतसर से और पलकप्रीत कौर भी टीम का हिस्सा थीं।तैयारी और सराहनाचैंपियनशिप की तैयारी के लिए पंजाब साइकिलिंग टीम का प्रशिक्षण शिविर लुधियाना में लगा था। खिलाड़ियों ने प्रशिक्षकों की निगरानी में कड़ा अभ्यास किया। काहलों ने बताया कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की लगन का परिणाम है। खिलाड़ियों ने एसोसिएशन और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया।एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बी एस सूदन और उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत पंजाब के साइकिलिंग परिवार के लिए गर्व की बात है। यह सफलता अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी।