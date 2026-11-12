Patiala News: आप ने गगन आहूजा को राजपुरा का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया

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राजपुरा। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए युवा नेता गगन आहूजा को राजपुरा का ब्लॉक प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से 11 नवंबर को जारी नियुक्ति पत्र में उनका नाम शामिल रहा। उन्हें पार्टी के मेन विंग में ब्लॉक प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति पंजाब के राज्य प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा की घोषणा के तहत की गई है।नई जिम्मेदारी के तहत गगन आहूजा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाएंगे। वे पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करेंगे। आहूजा आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वह राजपुरा के 5 वार्डों के प्रभारी भी हैं, जहां वे लोगों के कार्य पहल के आधार पर करवाते हैं। सीएम मान की माता जी भी उनके निवास पर आ चुकी हैं।