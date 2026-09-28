पीपीएससी एचडीओ रिजल्ट: हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 101 पदों का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू खत्म होते ही आए परिणाम

पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) ने बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (एचडीओ) के 101 पदों (ग्रुप-ए) के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए इंटरव्यू समाप्त होने के ठीक उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए।

चयन प्रक्रिया से जुड़े मुख्य आंकड़े



कुल आवेदन: इन पदों के लिए कुल 888 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।



इंटरव्यू के लिए योग्य उम्मीदवार: लिखित परीक्षा और अन्य चरणों के बाद कुल 135 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए थे।



पारदर्शिता: आयोग का दावा है कि पूरी चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से पूरा किया गया है।

