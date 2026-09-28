पंजाब को बचाने के लिए यूपी मॉडल जरूरी: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मान-केजरीवाल पर साधा निशाना

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती और अन्य कानूनी प्रावधानों के जरिए कार्रवाई की गई है। इसी तरह पंजाब में भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पाठक सुनाम में भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के दौरान रैली को संबोधित कर रहे थे।रविवार को लहरा, शुतराना और समाना में भी यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान संगरूर की जिला भाजपा प्रधान दमन बाजवा, यात्रा के संयोजक दयाल सिंह सोढी, सोमनाथ, राम दहिया, सुरेश राठी, पूर्व भाजपा प्रधान अमृतराज चट्ठा, प्रेम जुगलानी, कुलभूषण, ऋषिपाल और हरदीप सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। पाठक ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के कारण युवाओं की जान जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही।पाठक ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ कई दावे कर चुकी है, लेकिन जमीन पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार की है और केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।पूर्व सांसद केवल सिंह ने कहा कि यह यात्रा पंजाब को उसके बुरे दिनों से बाहर निकालने की यात्रा है। भाजपा ही पंजाब को उसका खोया गौरव लौटा सकती है। जिला भाजपा प्रधान दमन बाजवा ने कहा कि जनता का मौजूदा राज्य सरकार से भरोसा उठ चुका है।