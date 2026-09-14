Mohali News: सेना का सामान भेजने के लिए ट्रांसपोर्टर ने बुक कराया ट्रक, एक लाख रुपये की हुई ठगी

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उनकी कंपनी को सेना का सामान हैदराबाद से लेह-लद्दाख पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने 25 अगस्त को जस्ट डायल पर ट्रकों की बुकिंग के लिए कंपनियां खोजीं। इसी दौरान साडा शिव लॉजिस्टिक्स के नाम से दिए गए दो मोबाइल नंबरों पर उनका संपर्क हुआ। फोन करने वालों ने बताया कि उनके पास तीन ट्रक हैं जो यह काम कर सकते हैं। आरोपियों ने कंपनी के नाम से 1.86 लाख रुपये का बिल भेजा। उन्होंने 1.30 लाख रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में मांगे। दविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के एसबीआई खाते से 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में 90 हजार रुपये भेजे। इस तरह कुल एक लाख रुपये का भुगतान किया गया।फर्जीवाड़े का खुलासारकम भेजने के करीब दो दिन बाद दविंदर सिंह की बात गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति से हुई। गुरप्रीत ने खुद को साडा शिव लॉजिस्टिक्स का ट्रक ड्राइवर बताया। उसने खुलासा किया कि कंपनी ने सामान भेजने के लिए कोई भुगतान नहीं किया है। इस कारण कोई ट्रक बाहर नहीं निकल सकता था। शिकायतकर्ता ने दोबारा साडा शिव लॉजिस्टिक्स के नंबर पर संपर्क किया। आरोपियों ने फिर से और पैसों की मांग करनी शुरू कर दी और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अज्ञात लोगों ने साडा शिव लॉजिस्टिक्स के नाम का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाकर ट्रांसपोर्टर को झांसा दिया। आरोपियों ने पहले 1.86 लाख रुपये का बिल भेजा। इसके बाद 1.30 लाख रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में मांगे। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक खातों की जानकारी साझा की। इस तरह फर्जी ड्राइवर बनकर दविंदर सिंह से एक लाख रुपये ठग लिए गए। इस मामले में साइबर क्राइम थाना मोहाली में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस कार्रवाई के अनुसार, इस शिकायत पर ई-जीरो एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है।शिकायत मिलने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों से जुड़े विवरण की भी गहन जांच की जा रही है। - गुरसिमरन वीर सिंह, जांच अधिकारी, थाना साइबर क्राइम मोहाली