Mohali News: रेलगाड़ी के शोर के बीच दुकान का शटर तोड़ नकदी और सामान चुराया

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डेराबस्सी। रेलवे फाटक के पास पुनीत करियाना स्टोर में तड़के तीन चोरों ने करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी और सामान चोरी कर लिया। चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पास से गुजर रही रेलगाड़ी के शोर का फायदा उठाया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।दुकान मालिक पुनीत कुमार को सुबह करीब चार बजे दुकान का शटर टूटा मिला। अंदर देखने पर सामान बिखरा था और नकदी वाला गल्ला गायब था। गल्ले में करीब 60 हजार रुपये की नकदी थी, जबकि दुकान से लगभग 70 हजार रुपये का अन्य सामान चोरी हुआ। कुल नुकसान करीब डेढ़ लाख रुपये बताया जा रहा है। चोर गल्ला अपने साथ ले गए, जो बाद में दुकान से कुछ दूरी पर खाली मिला। सीसीटीवी फुटेज में तीन व्यक्ति दुकान के अंदर चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। दुकान मालिक ने आशंका जताई कि चोरों ने रेलवे लाइन के नजदीक होने के कारण रेलगाड़ी के शोर का लाभ उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है।