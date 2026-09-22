फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The father who committed sexual assault will remain in jail until his death and must also pay a fine of 50,000

Mohali News: दुष्कर्मी पिता मरते दम तक जेल में रहेगा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा

Tue, 22 Sep 2026 01:55 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
The father who committed sexual assault will remain in jail until his death and must also pay a fine of 50,000
मोहाली। नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के दोषी पिता को मोहाली की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला अक्तूबर 2025 में सोहाना थाने में दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि पिता ने नाबालिग रहते ही उसका यौन शोषण शुरू किया था। वह उसे धमकाकर लंबे समय तक चुप कराता रहा। बाद में पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। अदालत में दर्ज बयान के दौरान पीड़िता ने बताया कि पहली बार दुष्कर्म तब हुआ जब वह छठी कक्षा में थी और उसकी उम्र करीब 12 साल थी। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 65 भी जोड़ी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत दोषी ठहराकर सजा सुनाई।
विज्ञापन

चिट्ठी लिखकर दी जानकारी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अक्तूबर 2025 में नाबालिग ने दो चिट्ठियां लिखकर परिजनों को ज्यादती की जानकारी दी। परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद वह एक महिला रिश्तेदार के साथ थाना सोहाना पहुंची और बयान दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed