Mohali News: नगर परिषद ने झाड़ू लगाकर शुरू किया सफाई अभियान

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नगर खेड़ा धर्मशाला से शुरू हुए अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई और लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर कौंसिल प्रधान बहादर सिंह ओके, ईओ रजनीश सूद, सैनिटरी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, पार्षद डॉ. अश्वनी कुमार, भारत भूषण, दिनेश गौतम, सैनी समाज बोर्ड के चेयरमैन नवदीप सिंह सैनी, पूर्व पार्षद नंदी पाल बंसल, प्रदीप रूड़ा, बिक्रम राठौर समेत बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।प्रधान बहादर सिंह ओके ने कहा कि शहर को पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आम जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपनी गली, मोहल्ले और वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी निभाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फेंकने की अपील की।