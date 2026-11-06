Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The AAP staged a protest against the Congress over Dalit issues.

Mohali News: दलित मुद्दों को लेकर आप ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन

Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
The AAP staged a protest against the Congress over Dalit issues.
पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया जलप्रयोग, रणजीत सिंह तरखान माजरा को न्याय दिलाने की मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
खरड़। दलितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दलित नेता रणजीत सिंह तरखान माजरा पर कथित हमले और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जलप्रयोग किया। इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव पैदा हो गया। इस मौके पर खरड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि कांग्रेस के 40 वर्षों से जुड़े एक वरिष्ठ दलित कार्यकर्ता के साथ कथित मारपीट और जातिवादी टिप्पणी गंभीर मामला है। कांग्रेस को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी से पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। गोल्डी ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed