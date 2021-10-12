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Mohali News: मित्तल परिवार पौधे लगाकर मनाता है हरित दिवाली

Sun, 08 Nov 2026 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:58 AM IST
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The Mittal family celebrates a 'green Diwali' by planting saplings.
मोहाली। सेक्टर-125 निवासी मित्तल परिवार दिवाली पर पटाखे खरीदने के बजाय पौधे लगाकर हरित दिवाली मनाता है। अजय मित्तल, उनकी पत्नी सरोज और बेटी निहारिका कई वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ रखना और हरियाली बढ़ाना है। परिवार का मानना है कि त्योहार खुशियां बांटने का अवसर है, जिसकी कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुकानी चाहिए। वे दिवाली पर पौधे खरीदते हैं, उन्हें घर में लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। अजय मित्तल ने कहा कि पटाखों से होने वाला धुआं और शोर लोगों तथा पशु-पक्षियों के लिए परेशानी पैदा करता है। उन्होंने पौधे खरीदने और लगाने को एक सकारात्मक पहल बताया। इस परंपरा से बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ता है। निहारिका को बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का महत्व समझने का अवसर मिला है। सरोज मित्तल का मानना है कि बच्चों को केवल समझाने के बजाय अपने व्यवहार से अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। मित्तल परिवार का संदेश है कि दिवाली पर एक पौधा लगाकर भी खुशियां मनाई जा सकती हैं। वे प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव त्योहारों से जोड़ते हैं। यह पहल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देती है। परिवार कई वर्षों से इस हरित दिवाली की परंपरा को निभा रहा है।
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