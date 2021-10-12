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Mohali News: रेडक्रॉस सोसाइटी ने कन्या आसरा की लड़कियों को बांटे 135 ट्रैक सूट

Sun, 08 Nov 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:59 AM IST
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The Red Cross Society distributed 135 tracksuits to the girls at Kanya Aasra.
संवाद न्यूज एजेंसी
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डीसी कोमल मित्तल ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संस्था के प्रयासों को सराहा
खरड़। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी मोहाली की ओर से ज्योति सरूप कन्या आसरा, खरड़ में रह रही लड़कियों को सर्दियों के लिए 135 ट्रैक सूट वितरित किए गए। ट्रैक सूट जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष एवं उपायुक्त कोमल मित्तल और एडीसी (जनरल) गीतिका सिंह ने लड़कियों को सौंपे। इस अवसर पर उपायुक्त कोमल मित्तल ने सभी लड़कियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कन्या आसरा प्रबंधन की ओर से लड़कियों की देखभाल और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना सामाजिक जिम्मेदारी और मानव सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव हरबंस सिंह तथा कन्या आसरा के प्रबंधन सदस्य रणधीर सिंह और डॉ. हरमिंदर सिंह मौजूद रहे। प्रबंधन ने इस सहयोग के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया।
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