Mohali News: सफाई कर्मचारियों ने सब्जी मंडी, मुख्य बाजार और गणेश विहार की मुख्य सड़क को किया साफ

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संवाद न्यूज एजेंसीजीरकपुर। यूनिफाइड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (उर्वा) का सात दिवसीय मिशन क्लीन एंड ग्रीन ढकोली 2026 अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जीरकपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाना था। अभियान के सफल समापन के बाद, उर्वा 10 नवंबर को एक सम्मान समारोह आयोजित करेगी। अभियान के अंतिम दिन नगर परिषद जीरकपुर के सफाई कर्मचारियों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सफाई की गई। सफाई कर्मचारियों ने सब्जी मंडी, मुख्य बाजार और गणेश विहार की मुख्य सड़क को साफ किया। बसंत विहार, 3 कामधेनु और गुरु नानक नगर के प्रवेश मार्गों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में फैली गंदगी को हटाया गया। यह प्रयास आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया। अभियान में स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। उनके सहयोग से यह अभियान और प्रभावी बना। सफाई कर्मचारियों के सहयोग ने स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। टीम उर्वा ने इस सात दिवसीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इसमें नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, अधिकारी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय निवासी शामिल हैं।सम्मान समारोह का आयोजनयूनिफाइड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को सम्मान समारोह होगा। इसमें अभियान के दौरान मेहनत और समर्पण से कार्य करने वाले सफाई सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, स्वच्छता और हरियाली के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शीर्ष तीन सोसाइटियों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह समारोह उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को मान्यता देगा। टीम उर्वा ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए निरंतर प्रेरित करना था। साथ ही, हरियाली बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।