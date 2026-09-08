Mohali News: डेराबस्सी से ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

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डेराबस्सी। गुलाबगढ़ रोड के गणेश विहार से तड़के एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी हो गई। यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में तीन संदिग्ध चोर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक शाम लाल ने बताया कि उसने अपना ट्रैक्टर अमन होटल के पास खड़ा किया था। सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर को चेन से बांधा था। सुबह उठने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली गायब मिली और चेन टूटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर तड़के करीब चार बजे तीन व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली के पास दिखे। एक संदिग्ध बाइक पर निगरानी कर रहा था। दो अन्य ने चेन तोड़कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को वहां से निकाल लिया। इससे आशंका है कि आरोपियों ने वारदात से पहले इलाके की रेकी की थी। शाम लाल के अनुसार, चोरी हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है। लोगों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की मांग की है। उन्होंने जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है।