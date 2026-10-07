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Mohali News: रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को भेजा संदेश, कथा में सुनाया विवाह प्रसंग

Wed, 07 Oct 2026 02:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:40 AM IST
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Rukmini sent a message to Shri Krishna; the episode of their marriage was narrated in the story.
श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु, मंदिर में गूंजे जयकारे
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मोहाली। फेज-6 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में मंगलवार को रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया गया। भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पहुंचकर पूजा-अर्चना की और भजन-कीर्तन का आनंद लिया।



वृंदावन से पहुंचे कथा वाचक श्री केशव आचार्य जी महाराज ने बताया कि रुक्मिणी भगवान श्रीकृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। उनके भाई ने जब उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया तो रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को संदेश भेजकर उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी पुकार स्वीकार की और रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया।
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कथा वाचक ने कहा कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास रखने वाले भक्त पर सदैव प्रभु की कृपा बनी रहती है। रुक्मिणी विवाह के दौरान मंदिर परिसर में विवाह जैसा माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उत्सव मनाया। भजन-कीर्तन और श्रीकृष्ण के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।
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आयोजक रीटा गुप्ता पत्नी अश्वनी गुप्ता ने श्रद्धालुओं का आभार जताया। कथा का समापन बुधवार को होगा। सुबह कथा के बाद दोपहर एक बजे भंडारा लगाया जाएगा।
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