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Mohali News: जनगणना 2027 के लिए गणनाकारों और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग शुरू

Wed, 07 Oct 2026 02:46 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:46 AM IST
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Training for enumerators and supervisors for the 2027 Census has begun.
सात अक्तूबर तक चलेगा प्रशिक्षण, घर-घर जाकर जानकारी जुटाने और मोबाइल एप पर डाटा दर्ज करने की दी जा रही जानकारी
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माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। जनगणना-2027 के लिए गणनाकारों और सुपरवाइजरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच से सात अक्तूबर तक चलेगा। यह प्रशिक्षण डिप्टी कमिश्नर-कम-प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी कोमल मित्तल की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाने और उसे सही तरीके से दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। उन्हें जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा मोबाइल एप के इस्तेमाल और डाटा दर्ज करने की प्रक्रिया का भी अभ्यास कराया जा रहा है।



नवंबर में शुरू होगी स्व-गणना
सरकार के कार्यक्रम के अनुसार पंजाब में स्व-गणना 16 से 30 नवंबर 2026 तक होगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। पांच से नौ जनवरी 2027 तक दर्ज जानकारी में गलतियों को ठीक करने का काम किया जाएगा। स्व-गणना के दौरान लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें 11 अंकों की आईडी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। घर-घर गणना के दौरान कर्मचारी इस आईडी की जांच करेंगे। कोमल मित्तल ने कहा कि जनगणना के लिए सही और सटीक जानकारी जुटाना जरूरी है। उन्होंने गणनाकारों और सुपरवाइजरों से अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निभाने की अपील की।
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