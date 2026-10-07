Mohali News: फ्लोरेंस रिक्रिएशनल फोरम का गेट-टुगेदर श्रद्धा, संगीत और सौहार्द के साथ संपन्न

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न्यू चंडीगढ़। फ्लोरेंस रिक्रिएशनल फोरम न्यू चंडीगढ़ की ओर से सितंबर गेट-टुगेदर ओमैक्स क्लब ऑरा में उत्साह, श्रद्धा और उमंग के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी रही। अंबिका फ्लोरेंस पार्क और ओमैक्स के 53 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ आपसी मेलजोल और सामुदायिक भावना देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना से हुई। इसका नेतृत्व डॉ. अर्चना एवं संजीव मोंगा, सलोनी एवं संजय नांगिया, नीलम गुप्ता, सुमन टंडन और सुमन नारंग ने किया। उन्होंने परिवारों और समाज में सुख-समृद्धि, शांति व सौहार्द की कामना की। इसके बाद नए सदस्यों ने अपना परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन संजीव मोंगा ने किया। नवीन देवान, अरुण अरोड़ा, कंवरपाल सिंह, संजीव मोंगा, शशि शर्मा और रेनू शर्मा ने पुराने मधुर गीत प्रस्तुत किए। वहीं सविता अग्गी ने ‘मैया यशोदा, तेरा नंदलाला...’ गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। डॉ. अर्चना मोंगा और सुमन नारंग ने तंबोला का आयोजन किया, जिसमें सदस्यों ने उत्साह से भाग लिया। फोरम की परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों को भी याद किया गया। हरजिंदर सिंह, अनिल अग्रवाल, रूबी वालिया और धर्म गुप्ता ने विभिन्न विषयों पर विचार रखे। हिंदी दिवस के अवसर पर चंद्र कला चावला और रोहिणी चावला ने नाटिका प्रस्तुत कर हिंदी भाषा के महत्व और उसकी समृद्ध विरासत को दर्शाया। आयोजन ने फोरम के सदस्यों के बीच आपसी सौहार्द और सामुदायिक भावना को और मजबूत किया।